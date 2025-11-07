女優の新木優子（31）が7日までに自身のインスタグラムを更新。撮影のオフショットを披露した。「良いこと悪いこと」と書き出した新木。「休憩中の一コマ」と披露した。「いつも可愛いみくりん」とつづって元HKT48でタレントの田中美久との2ショットをアップした。2人は日本テレビ「良いこと悪いこと」（土曜後9・00）で共演中。ファンからは「二人とも可愛すぎる」「可愛いわ！」「オフショ嬉しすぎます」「ほんとに可愛