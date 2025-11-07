世代を超えて愛される『ドラゴンボールZ』が、HIPSHOPと再びコラボ♡待望の第4弾では、ファン必見の「セル編」から新規描き下ろし12デザインが登場します。パーフェクトセルやトランクス、超サイヤ人2孫悟飯など人気キャラクターが勢ぞろい。見た目のインパクトだけでなく、速乾性・伸縮性に優れた高機能素材で履き心地も抜群！ギフトにもぴったりなアイテムです。 新規描き下ろし！“セル編”の名キャラ