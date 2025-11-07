１１月７日の北海道内は冬型の気圧配置が強まり、札幌は平地でも雪が降りました。札幌駅前から中継です。この時間はどんよりとした曇り空から、降っているものは雨に変わりました。本当に寒くて風が肌を刺すような、そんな冷たい空気になっています。先ほどまで降っていたみぞれや雨で地面は濡れています。札幌駅前はとにかく風が強くて、駅前の地面に落ち葉がたくさん落ちてるんですよね。気をつけていただきたいのがこの落ち葉、