中国の3隻目となる最新空母「福建」が正式に就役しました。「福建」は中国軍で最大の国産空母で、リニアモーターを使って艦載機を短時間で加速させる「電磁式カタパルト」を初めて採用しています。国営の新華社通信によりますと、5日に南部の海南省で就役式が行われ、習近平国家主席が出席して艦内を視察しました。中国軍は6月に、「山東」と「遼寧」の2隻の空母を同時に太平洋で運用しました。その後、9月には南シナ海で「福建