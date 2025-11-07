ニューストップ > 国内ニュース > 道路に飛び出してきたクマ、車と衝突し横転「ドンという音がした」宮… クマ（動物） FNNプライムオンライン 道路に飛び出してきたクマ、車と衝突し横転「ドンという音がした」宮城県 2025年11月7日 16時11分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 宮城県・川崎町で道路に飛び出してきたクマが車と激突した クマを目撃したドライバーは「ドンという音がした」と言及 「（バックミラーで）横転していたのを見て、クマだと気づいた」と話す 記事を読む おすすめ記事 「恋愛感情はなかった」 数回にわたり交番勤務中に性行為 神奈川県警、署員２人懲戒処分 投書で発覚 2025年11月7日 21時50分 26年前の名古屋主婦殺害、安福久美子容疑者は被害女性の夫不在の日を把握か 5カ月前のOB会で「週末も出勤」と会話…事件は土曜に発生 2025年11月6日 12時6分 「偽物」ラブブ人形から発がん性物質…基準値の344倍検出＝韓国 2025年11月6日 6時59分 「イチャモンつけたいだけ」山本太郎氏 参院で「秋の叙勲」めぐり高市首相を追及も…あっさり“論破”されSNS呆れ声 2025年11月7日 19時35分 「家族ごと殺すぞ」教諭に暴行し脅迫か 15歳男子中学生が逮捕 授業を抜け出し遊んでいたところ注意され逆上=静岡県警 2025年11月7日 21時14分