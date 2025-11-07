◇プロ野球・巨人秋季キャンプ（7日、ジャイアンツタウンスタジアムほか）この日からキャンプに参加することになったのは育成5位で指名されたオイシックス知念大成選手。沖縄尚学で1年先輩だったリチャード選手にいろいろ聞きながら、練習メニューをこなしました。午前の最後に組まれているロングティーでは下半身を低くして打つ必要がありますが、かなり足にきたようで、1球1球叫びながら、気合のスイングとなりました。さらに