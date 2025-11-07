お笑い芸人の大竹まことが同世代や全世代の男女に向けてお送りしているラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜11:30～15:00）。11月7日の放送は、先月放送されたテレビ番組『キングオブコント2025』で最下位となる445点を出した『ベルナルド』のハギノリザードマンと大将が登場。金曜パートナーのはるな愛とともに話を伺った。 はるな愛「本日のお客様は、お笑い