俳優の眞栄田郷敦（25歳）が、11月7日に放送されたトーク番組「あさイチ」（NHK）に出演。「この仕事に向き合う全てが変わった、と思っています」という、“ある女優”との共演について語った。映画「港のひかり」に出演した眞栄田郷敦が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。眞栄田が学んできた人物として、連続ドラマ「プロミス・シンデレラ」（2021年／TBS系）で共演した二階堂ふみの名を挙げ、「僕は二階堂さんから全てを学