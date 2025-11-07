俳優の眞栄田郷敦（25歳）が、11月7日に放送されたトーク番組「あさイチ」（NHK）に出演。長澤まさみに悩みを相談して「そこからちょっと気持ちが楽に」なったと語った。映画「港のひかり」に出演した眞栄田郷敦が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。眞栄田が学んできた人物として、連続ドラマ「エルピス-希望、あるいは災い」（2022年／フジテレビ系）で共演した長澤まさみの名を挙げ、当時、眞栄田は原作がもともとある作品