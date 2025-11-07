俳優の眞栄田郷敦（25歳）が、11月7日に放送されたトーク番組「あさイチ」（NHK）に出演。朝ドラ「あんぱん」で共演した北村匠海について、「いつも素敵な方だなと思っています」と語った。映画「港のひかり」に出演した眞栄田郷敦が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。朝ドラ「あんぱん」で手塚治虫をモデルとした手嶌治虫役として出演し、「東京リベンジャーズ」シリーズで共演した北村匠海、今田美桜と再共演した話題となる