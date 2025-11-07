３日、中国の技術と設備を使ってバンダルスリブガワン郊外の農業科学技術産業パークで栽培されているイチゴ。（バンダルスリブガワン＝新華社記者／李萌）【新華社バンダルスリブガワン11月7日】ブルネイ政府は近年、農業分野で中国との交流や協力を深めている。首都バンダルスリブガワン郊外の農業科学技術産業パークでは、中国の技術を使って砂地栽培に成功したネットメロンが豊作となり、地元市場で人気を集めている。同パー