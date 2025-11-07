お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子（50）が6日、自身のブログを更新。キッズサイズを着こなす私服ショットを公開した【写真】ユニクロ＆ZARAのキッズ服“着こなしコーデ”を紹介した小原正子小原は、過去にファンから質問があったという私服について「スカートの質問もありましたUNIQLOです！キッズです笑もともと安いのにいまセールしていて激安です！私は160を着てます！」と衝撃の回答をし、違和感なく着こなす