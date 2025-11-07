◇「第１４回関西キッズドリーム大会」（１１月３日・久宝寺緑地硬式野球場） ◆小学生ジュニアの部・決勝堺中央ボーイズ５−２滋賀大津・ナガセ・枚岡・大阪八尾合同ボーイズ最後まで諦めなかった。滋賀大津・ナガセ・枚岡・大阪八尾合同は、決勝で４回まで無得点。しかし、最終５回に笈口（おいぐち）が左前打から二盗を決めて、代打・濱田のタイムリーで１点返した。さらに代走・堀江の２盗塁などで２点目。なおも１死二、