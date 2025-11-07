◇女子ゴルフツアーTOTOジャパンクラシック第2日（2025年11月7日滋賀県瀬田GC北C＝6616ヤード、パー72）第2ラウンドが行われ、25位から出た荒木優奈（20＝Sky）が7バーディー、1ボギーの66をマークし、通算8アンダーで首位と3打差7位に浮上した。「ピンチもなくて流れも良かった。パターも長いのが入ってくれて、いい流れでビッグスコアを出せて良かった」出だしの1番で第3打残り50ヤードを58度のウエッジで振り抜い