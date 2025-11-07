兵庫県競馬組合は7日、新人の米玉利燕三騎手（よねたまり・えんぞう、17＝森沢友）が5日をもって引退したと発表した。本人の申し出により、騎手免許を取り消したもの。引退式は行わない。同騎手は今年4月15日デビュー。初騎乗でいきなり白星を挙げた。初騎乗初勝利は兵庫競馬では15年ぶりの快挙だった。通算300戦28勝。