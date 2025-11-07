◇卓球WTTチャンピオンズ フランクフルト(4日〜9日、ドイツ)卓球のWTTチャンピオンズ フランクフルトは6日、男子シングルスに出場する松島輝空選手と戸上隼輔選手が登場しました。1回戦に出場した松島選手(世界ランク13位)は韓国のアン ジェヒョン(同15位)と対戦。第1ゲームから力で圧倒すると、そのまま流れは松島選手へ。取れば勝利の第3ゲームは1度もリードを許さず11-4で圧倒しました。戸上選手(同19位)は1回戦同ランク8位と格