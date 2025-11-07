◇フィギュアスケートNHK杯 1日目(7日、大阪・東和薬品RACTABドーム)フィギュアスケートの長岡柚奈選手と森口澄士選手が、フィギュアスケートグランプリシリーズ日本大会(NHK杯)のペアのショートプログラムに登場。自己最高点を5点以上更新する見事な演技を見せました。三浦璃来選手・木原龍一選手の“りくりゅうペア”を憧れと語る、長岡・森口ペア。序盤から、長岡選手を投げ上げる高さのあるトリプルツイストを見せるなど、上々