上場企業の2026年3月期の純利益合計が前期比7.8％減となる見通しであることが7日、SMBC日興証券の集計で分かった。実際に前期を下回れば6年ぶりとなる。米国の高関税政策が自動車などの製造業を中心に業績を圧迫した。