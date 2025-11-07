年金積立金管理運用独立行政法人＝東京都港区公的年金の積立金を運用する年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）は7日、7〜9月期の運用実績が14兆4477億円の黒字だったと発表した。運用資産別では、国内株式が7兆484億円、外国株式が6兆3663億円、外国債券は1兆9389億円の黒字をそれぞれ確保した。国内債券は9059億円の赤字だった。9月末時点の運用資産額は277兆6147億円。市場運用を始めた2001年度からの累積収益額は180兆