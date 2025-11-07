五輪最終予選に向け練習を公開した（前列左から）小穴桃里、青木豪、（後列左から）SC軽井沢クの小泉聡、柳沢李空、山本遵＝7日、長野県の軽井沢アイスパーク12月にカナダで開催されるミラノ・コルティナ冬季五輪最終予選に臨む日本代表で男子のSC軽井沢クと混合ダブルスの小穴桃里、青木豪組が7日、長野県の軽井沢アイスパークで練習を公開し、五輪切符獲得を誓った。8チームで2枠を争う最終予選に向けて、ショットを入念に確認