サッカーのU―22日本代表のメンバーを発表し、記者会見する大岩監督＝7日、東京都文京区日本サッカー協会は7日、イングランド遠征に臨むU―22（22歳以下）日本代表に、大関（川崎）やGKピサノ（名古屋）、市原（大宮）ら26選手を選んだ。2028年ロサンゼルス五輪への強化を念頭に、20歳以下で編成した。16強だったU―20（20歳以下）ワールドカップを終え、大岩監督が率いる五輪を見据えたチームの本格始動となる。海外組は小杉