東京消防庁の一日消防署長を務め、訓練で消火器を噴射する俳優の鈴木福さん（右端）＝7日午前、東京都新宿区秋の火災予防運動（9〜15日）を前に、東京消防庁は7日、俳優の鈴木福さん（21）を一日消防署長に迎え、専門学校が入る高層ビル「コクーンタワー」（東京都新宿区）で放水訓練などを実施した。若者の防火意識を高めるため、医療系専門学校生らが参加。鈴木さんは「命を守るため、日頃の備えと心がけが重要だ」と呼びかけ