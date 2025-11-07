季節性インフルエンザの1つの医療機関あたりの患者は14.9人で、11週連続で増加しています。【映像】25都道府県で注意報レベルの基準を超える厚生労働省によりますと、2日までの1週間に全国で報告されたインフルエンザの患者の数は、1つの医療機関あたり14.9人でした。前の週は6.29人でしたが、その2倍以上となりました。患者は11週連続で増えています。都道府県別にみると、25の都道府県で注意報レベルの基準となる10人を超