「政教癒着疑惑」の中心人物として逮捕・起訴され、その後、一時的に釈放された旧統一教会（世界平和統一家庭連合）の韓鶴子（ハン・ハクチャ）総裁が、裁判所に対し拘束執行停止期間の延長を申請していたことがわかった。【韓国】鋭いメスが入った旧統一教会11月7日、法曹界によると、韓鶴子側は同日、ソウル中央地裁刑事合議27部（ウ・インソン部長判事）に、拘束執行停止期間の延長を要請する趣旨の申請書を提出した。拘束執行