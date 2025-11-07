9日から始まる東京消防庁の「秋の火災予防運動」を前に、俳優の鈴木福さんが一日消防署長をつとめ、訓練が行われました。新宿消防署一日署長 俳優 鈴木福さん「一斉放水はじめ！」東京消防庁新宿消防署の一日署長を務めた、俳優の鈴木福さんは7日、医療系の専門学校が入る高層ビルで行われた訓練に参加しました。訓練は、地震の影響でビルの中で火災が発生し多数のケガ人が出たという想定で行われ、消防隊員や医療を学ぶ学生らが参