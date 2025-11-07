皇居・乾通りの秋の一般公開が、ことしも11月29日から9日間、行われることになりました。宮内庁は、皇居・乾通りの一般公開を11月29日（土）から12月7日（日）までの9日間行うと発表しました。乾通りの一般公開は上皇さまの傘寿・80歳を記念し2014年に始まったもので、桜の見ごろとなる春と紅葉の時期の秋の年に2回行われてきました。JR東京駅側の坂下門から入り、乾門へ抜けるおよそ750メートルの一方通行のコースで、入門時間は