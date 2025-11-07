てっぽうで汗を流す大の里＝福岡市西区の二所ノ関部屋宿舎大相撲九州場所（9日初日・福岡国際センター）で2場所連続優勝を目指す横綱大の里は7日、福岡市西区の二所ノ関部屋で相撲は取らず、基礎運動で調整した。本場所用の青色の締め込み姿で四股やすり足を繰り返し「自分自身、やるべきことをやって頑張りたい」と集中力を高めた。初日は春場所で優勝決定戦を闘った小結高安、2日目は直近2連敗中の伯桜鵬を迎え撃つ。他にも