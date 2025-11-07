LAキングスの試合会場に来場2年連続のワールドシリーズ（WS）制覇を達成した米大リーグ・ドジャースの選手が6日（日本時間7日）、地元のアイスホッケー球団キングスの試合会場に来場した。WS連覇から連日、引っ張りだこになった選手たち。働き続ける左腕には、日本ファンから心配の声が寄せられている。WS連覇から5日後、キングスのシャツを纏い、記念撮影で並んだのはエバン・フィリップス、ベン・カスパリウス、アレックス・