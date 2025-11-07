記者会見する国民民主党の榛葉賀津也幹事長＝7日午後、国会国民民主党の榛葉賀津也幹事長は7日の記者会見で、日本維新の会の藤田文武共同代表に浮上した税金還流疑惑に関し「多くの皆さんが抱いているもやもや感を、私も感じる。あの説明で納得するだろうか」と述べた。藤田氏が、自身の公設第1秘書の会社に対する業務発注を取りやめると説明したことを巡り「やましくなければ継続すればいい」と指摘した。共産党の機関紙「