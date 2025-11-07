俳優の松重豊（62）とのん（32）が6日、都内で行われたフードデリバリーサービス「Rocket Now」の新CM発表会に登壇した。【映像】スーツにベージュのトレンチコートを纏うのんの姿新CMでは、刑事役を演じている2人。のんは、松重の印象を次のように語った。のん「松重さんに実際にお会いして、身長が高くてかっこよく、渋くてイケオジだなと思った」続けて、完成したCMの感想を聞かれた松重は、このように振り返った。松重