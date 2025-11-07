7日の衆議院予算委員会で、自民党の鈴木貴子議員が、スルメイカが獲れすぎて漁獲枠を超過し、禁漁となっている問題について質問した。【映像】鈴木憲和農水大臣に詰め寄る鈴木貴子議員鈴木議員は「北海道の小型イカ釣り漁業者が泣いている。北海道の漁期が始まる前に本州ですでに漁獲可能量の上限を超えてしまいました。採捕停止措置というものが今講じられている。現行制度は早く獲れる地域が得をして漁期が遅くなってくる地