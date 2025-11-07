第50期碁聖就位式で、允許状を手にする井山裕太碁聖＝7日午後、東京都内のホテル囲碁の第50期碁聖戦（新聞囲碁連盟主催）5番勝負を制し、5連覇を果たした井山裕太碁聖（36）の就位式が7日、東京都内のホテルで行われた。謝辞で井山碁聖は「今年は結果が出せない時期が続いたが、碁聖防衛は気持ちの上で大きかった」と述べた。井山碁聖は今期、芝野虎丸十段（25）の挑戦を3勝2敗で退けた。碁聖位の通算獲得数は単独最多の11期に