就役した中国軍の新型空母「福建」＝5日、中国海南省三亜市（新華社＝共同）【北京共同】中国海南省三亜で5日、中国の3隻目となる新型空母「福建」が就役した。習近平国家主席が出席して式典が開催された。新華社が7日報じた。中国軍は空母を常時運用できる3隻体制を確立。台湾統一を見据え米国をけん制する狙い。東・南シナ海や太平洋で活動を活発化させ、日本の安全保障環境に影響を与えるのは必至だ。中国は4隻目の空母建造