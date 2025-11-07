「この3人いればどんなアフレコもできる」声優の山寺宏一(64)がレジェンド声優たちとの3ショットを投稿し、反響を呼んでいる。「92歳レジェンド師匠と声優界初の文化功労者と芸歴40年の若造」とつづり、Xに声優の羽佐間道夫(92)と、野沢雅子(89)との3ショットを披露。10月に92歳を迎え、現役で活動している世界最高齢の声優である羽佐間、4日に文化功労者として表彰された野沢、芸歴40年の山寺の豪華ショットにSNS上では喜びの