紺野ぶるま（39）が7日、都内で、22年に刊行した初小説「お腹が減りませんように、満月まで届きますように」文庫化発売記念プレスイベントを開いた。7日の「THE W 2025」準決勝で2年連続5度目の決勝進出を果たしたばかりで「去年は準優勝…ファイナリストは、エルフちゃんしかいない。優勝でしょ？去年は、にぼしいわしにしか負けてない。エルフさんは私の下でしょ？優勝してるの。優勝してると一緒なの！」と早くも優勝を宣言