Photo: 納富廉邦 2023年秋にUCCから発売された食べるコーヒー「YOINED（ヨインド）」（税込3,240円）は、当時ネットでは発売直後に完売。私も発売日に店舗に買いに行ったが、取り扱い店舗も少なかったこともあり、何度かの追加出荷はあったものの、結局手に入れられないで終わった。その2025年の新作が登場。今回は販路も広げ、結構買いやすいはず。カカオ豆を使わずに作るオリジナル製法