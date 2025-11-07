東京インキ [東証Ｓ] が11月7日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比4.1倍の12億円に急拡大し、通期計画の19.5億円に対する進捗率は61.7％に達し、5年平均の38.0％も上回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比80.0％増の7.4億円に拡大する計算になる。 同時に、今期の年間配当を従