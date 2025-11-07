ファミリーマートは11月7日、全国的に増加傾向にあるクマの出没に対し、すべての来店客と店舗従業員が安心して店舗を利用または運営できるよう、安全確保を最優先とするガイドラインの周知・徹底を強化することを発表した。全国1万店以上に設置しているデジタルサイネージ「FamilyMartVision」において、クマの出没に関するメッセージを11月10日（月）から順次配信開始。来店客や店舗従業員に注意喚起を促すとともに、ファミマのア