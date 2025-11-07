お笑いコンビ「中川家」の剛（54）と礼二（53）が7日、ニッポン放送「中川家ザ・ラジオショー」（金曜後1・00）に出演。現代用語の基礎知識選「2025T&D保険グループ新語・流行語大賞」でノミネートされた30語について語った。礼二は「半分以上知らんのあるから。やっぱあかんな、おっさんは」と自虐。剛も「何か今年、ピンとけえへんな」と話した。そんな2人が選ぶ流行語は「ミャクミャク」。礼二が「ミャクミャクでえ