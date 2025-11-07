NHK杯が開幕フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ第4戦・NHK杯は7日、大阪・東和薬品RACTABドームで開幕。アイスダンスのリズムダンス（RD）では“うたまさ”こと吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）が69.61点を記録。8位発進となった。演技を終えた2人は、大会前のアクシデントを告白。先週1日にカナダを発ち、翌2日に帰国したが、スケート靴など全ての荷物がロストバゲージ。「バンクーバーの方に行ってしま