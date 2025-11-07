薬局に特化したM&A仲介事業を展開するアウナラに、全国の薬局から寄せられる問い合わせが急増しています。2025年度の問い合わせ件数は前年比150％に増加しており、その約4割が後継者不在を理由としています。薬剤師人口は増加しているにもかかわらず、承継候補が不足する業界構造的な課題を背景に、薬局M&Aの需要が急速に高まっています。 アウナラ アウナラには、全国約6万店の薬局から毎月200件以上の問い合わ