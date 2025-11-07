大河ドラマ「豊臣兄弟！」キービジュアル（C）NHK 仲野太賀主演、来年1月4日（NHK総合 日曜夜8時〜）放送開始の大河ドラマ「豊臣兄弟！」のキービジュアルが完成した。さらに、ドラマの語りを安藤サクラ、音楽を木村秀彬氏が務めること、初回放送は15分拡大版となることも決定した。大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サ