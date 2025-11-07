2026年2月15日に神奈川・横浜BUNTAIにて『TOKYO GIRLS MUSIC FES. 2026 by TGC』（以下、TGM2026）が開催されることが発表された。TGCプロデュースによる“都市型ガールズミュージックフェス”が7年ぶりに再始動する。【写真】パフォーマンスに期待！SUPER★DRAGON同イベントのテーマは“HARMONIZE: Connect the Next”。ファッション×音楽×テクノロジーが重なり合う“未来をつなぐフェス”として、視覚・聴覚・感情を共鳴さ