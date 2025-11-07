経営管理・管理会計の高度化を支援するプライマルは、BizForecastビジネスパートナー企業を対象とした表彰制度「BizForecast AWARD 2025」を2025年11月7日に発表しました。このアワードは、BizForecastシリーズを積極的に提案・導入し、お客様のビジネスの成功・成長に貢献したパートナー企業の功績を讃え表彰する制度です。グループ経営管理業務領域の課題解決を推進したパートナー企業に、感謝の意を込めて毎年贈呈されています