ヤヨイサンフーズは10月31日、2027年3月31日付で「Umiosヤヨイサンフーズ株式会社」に社名変更すると発表した。業務用冷凍食品を展開する同社は、14年にニチロサンフーズとヤヨイ食品の合併により発足。親会社のマルハニチロが来年3月1日に社名変更することに伴い、「Umiosグループ」として新しい価値づくりに挑戦するという意思を込め、新社名を決定した。社名に「Umios」を取り入れることでグループとしての連携をより密