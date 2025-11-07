文部科学省は、部活動の運営などを示したガイドラインを12月上旬にも改訂する方針です。指導者による暴言・暴力などについて、具体例を盛り込みながら説明するということです。2022年に作られた現行のガイドラインにも「暴言・暴力、行き過ぎた指導、ハラスメント等の行為も根絶する」との文言が盛り込まれています。しかし、その後も部活動での教員による不適切な行為が後を絶たないため、未然防止策や事案が発生した時の対応策な