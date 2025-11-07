MLBのマリナーズが7日、公式Xでライアン・ルータス投手の獲得を報告しました。ルータス投手は2024年にカージナルスでメジャーデビューすると、2025年5月にドジャースへ移籍。同17日のエンゼルス戦と6月5日のメッツ戦で登板すると、その5日後にはナショナルズが獲得し、そのままシーズンを終えました。今季ドジャースでは2試合に登板し防御率15.00、ナショナルズでは10試合に登板し、防御率12.00と成績が振るわずでしたが、新天地と