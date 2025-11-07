交流事業で中国を訪れている自衛隊の中堅幹部が中国陸軍の部隊を視察しました。事業を主催する笹川平和財団によりますと、自衛隊の中堅幹部13人は5日から中国を訪問し、首都・北京の防衛を担当する陸軍の部隊を視察しました。また、軍のシンクタンクである軍事科学院を訪問。副院長の姚党ダイ中将は「世界の安定のため日中関係の安定が重要だ」との認識を示したほか、「人的交流を続けることが日中関係の安定につながる」との指摘