「１票の格差」が最大３・１３倍だった７月の参院選は投票価値の平等を求める憲法に違反するとして、秋田県を除く東北５県の有権者が選挙無効（やり直し）を求めた訴訟の判決で、仙台高裁（石垣陽介裁判長）は７日、「違憲状態」と判断した。選挙無効の請求は棄却した。二つの弁護士グループが全国８高裁・６支部に計１６件の訴訟を起こしている。７日までに１０件の判決が言い渡され、「合憲」４件、「違憲状態」６件となった