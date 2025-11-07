モデル滝沢眞規子（47）が、6日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）に出演。体重管理について話した。事前取材のVTRで、毎日入浴前に体重計に乗って、増減1キロでキープしていることを明かした。「放っておいて3キロくらい増えちゃうと戻しにくいので。1キロくらいで。増えちゃったなと思ったら3、4日で戻す、みたいな」。インタビュアーの森香澄（30）が「きれいになりたいという思いもあるし、やせたいとか、